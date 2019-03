Vasco derrota Resende e assume o segundo lugar no Grupo B da Taça Rio

O Vasco precisou de menos de um tempo de jogo para derrotar o Resende por 2 a 0, nesta quarta-feira à noite, em Volta Redonda, pela quinta rodada da Taça Rio. Com o resultado, o time de São Januário assume a vice-liderança do Grupo B, com oito pontos, um a mais que o Volta Redonda, que joga nesta quinta-feira diante da Cabofriense. O líder é o Fluminense, com 11.

O Resende, por sua vez, seguiu na lanterna do Grupo C deste segundo turno da competição, com apenas dois pontos. Na rodada final desta fase, o time vascaíno enfrentará o Bangu, em casa, no próximo sábado. Já o Resende fechará a sua campanha contra a Portuguesa, no domingo, atuando como visitante.

Com o entusiasmo dos novatos Marrony e Tiago Reis, o Vasco iniciou o jogo em ritmo intenso. O Resende pouco pegou na bola até o time de São Januário abrir o placar aos quatro minutos. Em grande jogada de Marrony pela esquerda, Tiago Reis demonstrou oportunismo para fazer 1 a 0.

Sempre em alta velocidade, o Vasco empurrou o Resende para o seu campo. Os laterais Dieguinho e Murilo, muito lentos, eram uma opção de ataque muito boa para Raúl Cáceres, pela direita, e Danilo Barcelos, pela esquerda.

Desta forma, o Vasco foi acumulando boas oportunidades. Rossi chegou atrasado em um cruzamento, aos 11 minutos, e aos 14 forçou o goleiro Ranule a fazer boa defesa. Mais dois minutos, Bruno César fez ótimo passe para Tiago Reis, que bateu para nova defesa do goleiro do Resende.

Mas o Vasco não desistiu e ampliou a vantagem aos 17 minutos. Raúl Cáceres cruzou da direita, Marrony desviou, Ranule defendeu parcialmente e Bruno César definiu para o gol.

Em 20 minutos, o Vasco somou nove finalizações, contra apenas uma do Resende. Após a parada técnica, o time cruzmaltino passou a trocar passes laterais, diminuiu a intensidade e propiciou mais espaço para o adversário pelo menos tocar na bola.

E o Resende se animou. Aos 39 minutos, Jeanderson bateu bem uma falta da intermediária e quase surpreendeu o goleiro Fernando Miguel, que foi mal na bola e cedeu escanteio.

O primeiro tempo terminou de forma muito diferente da qual começou. O Vasco pouco interessado pela bola, diante de um Resende sem forças para acelerar o jogo.

Quando Marrony invadiu a área do Resende e bateu cruzado com perigo à direita do gol de Ranule, o Vasco deu a impressão de que exerceria na segunda etapa uma pressão semelhante ao do primeiro tempo. Mas isso não aconteceu.

O Resende voltou com Filipi e Mateus Totô e aproveitou para atacar o Vasco, que passou a marcar em seu campo, deixando a iniciativa do jogo com o adversário. E o jogo voltou a ficar interessante. O Resende ganhou coragem e chegou a incomodar o goleiro Fernando Miguel com bom chute de Dieguinho, aos 16 minutos.

Já o Vasco, no contra-ataque, apresentou a habilidade de Marrony e o poder de finalização de Tiago Reis, que cabeceou fraco, aos 17. Depois da parada técnica do segundo tempo, o Resende passou a ser mais perigoso, pois o Vasco passou a administrar o resultado e parou de jogar. Foi possível ouvir vaias nos últimos minutos.

FICHA TÉCNICA

RESENDE 0 X 2 VASCO

RESENDE - Ranule; Dieguinho, Rhayne (Domingues), Lucas Tavares e Murilo; Léo Silva, Joseph, Vitinho, Arthur Faria (Filipi) e Jeanderson; Zambi (Mateus Totô). Técnico: Edson Souza.

VASCO - Fernando Miguel; Raúl Cáceres, Werley, Leandro Castán e Danilo Barcelos; Lucas Mineiro, Bruno Silva (Thiago Gallardo), Marrony e Bruno César (Fellipe Bastos); Rossi e Tiago Reis (Yago Pikachu). Técnico: Alberto Valentim.

GOLS - Tiago Reis, aos 4, e Bruno César, aos 17 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Luis Antônio Silva dos Santos.

CARTÕES AMARELOS - Murilo.

RENDA - R$ 122.050,00.

PÚBLICO - 5.269 pagantes.

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).