Vasco derrota Volta Redonda em jogo-treino antes da estreia no Brasileirão

O Vasco derrotou o Volta Redonda por 2 a 1 neste sábado, no Estádio Ronaldo Nazário, casa do São Cristóvão, em mais um jogo-treino que serve como preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro.

A equipe do técnico Ramon Menezes saiu atrás no placar, com Bernardo convertendo pênalti, mas Fellipe Bastos empatou e Bruno César garantiu a virada em cobrança de falta já nos acréscimos. Antes, Germán Cano havia desperdiçado uma penalidade marcada a favor do time cruzmaltino.

"Enfrentamos um adversário bem organizado, com bons jogadores e bem treinado. A gente esperava essa dificuldade. Foi um bom teste. Todos que entraram se comportaram bem", avaliou o treinador. Além de Claudio Winck, Miranda e Benítez, todos em recuperação física, o técnico também não contou com Leandro Castan e Vinícius, lesionados.

Esta foi a terceira vitória na série de jogos-treino realizada pelo Vasco como forma de preparação para a estreia no Brasileirão. Anteriormente, a equipe já havia derrotado o Porto Velho-RO e o Macaé, ambos por 5 a 0.

A estreia no Brasileirão está marcada para o próximo domingo, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo. Caso o time paulista avance para a decisão do Campeonato Paulista, o duelo será remarcado, e a equipe carioca fará seu primeiro jogo no torneio apenas no dia 13, diante do Sport, em São Januário.

"A ideia era recuperar alguns atletas para todos estarem à disposição. Vamos ver o jogo de amanhã (domingo). É continuar trabalhando, e na segunda-feira já teremos uma ideia. O mais importante é a recuperação de todos os atletas", disse Ramon

REFORÇOS

Depois da partida amistosa, José Luís Moreira, vice de futebol do Vasco, garantiu em entrevista que o clube vai se reforçar para a continuação da temporada. O dirigente pediu paciência à torcida e assegurou que está trabalhando para qualificar o elenco.

"Vai ter novidade, sim. Os torcedores têm que ter paciência, a gente está trabalhando e não está parado. Não costumo falar muito, gosto mais de atuar. As coisas vão acontecer. As dificuldades são grandes, mas não vamos deixar de trazer o que a gente precisa", assegurou Moreira, em entrevista à VascoTV.

"Vamos procurar atender ao treinador da melhor maneira possível. Vamos ter novidades. Estamos fazendo um esforço para podermos ter um grande Brasileiro", acrescentou.