Vasco desafia o Cruzeiro para ganhar corpo e 'olhar mais para cima' no Brasileiro

De ânimo renovado após a convincente vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo na última rodada, o Vasco tenta manter o embalo no Campeonato Brasileiro. O adversário deste domingo, às 19 horas, é o Cruzeiro, fora de casa, no Mineirão, em duelo da 17ª rodada.

O ambiente mudou com o triunfo sobre uma das equipes que briga pelo título da competição e que deixou o time cruzmaltino com 20 pontos, longe, ao menos momentaneamente, do grupo dos quatro piores. Tanto que os jogadores já deixaram o pensamento de brigar contra o rebaixamento para trás e começam a almejar objetivos mais ambiciosos.

A missão, agora, é repetir fora de São Januário o bom desempenho praticado em casa para que a equipe carioca ganhe corpo e passe a lutar, de fato, por coisas maiores no campeonato, ou "olhar mais para cima", nas palavras do goleiro Fernando Miguel.

O desafio é grande, uma vez que, longe de seus domínios, o Vasco venceu apenas uma vez no torneio. Fez 1 a 0 no Goiás, na 14ª rodada, triunfo que derrubou um jejum de mais de 600 dias sem vencer como visitante no Brasileirão.

"O Vanderlei (Luxemburgo) tem pregado de jogar da mesma forma dentro ou fora de São Januário. Temos segurança do que temos feito e esperamos evoluir cada vez mais para oferecer opções aos atacantes. São duas equipes gigantes, mas vamos confiantes", comentou o goleiro Fernando Miguel.

Testado entre os titulares nos últimos treinamentos, Rossi deve ser a grande novidade diante do Cruzeiro. O jogador está recuperado de uma apendicite e voltou aos gramados no último triunfo sobre o São Paulo, mas vindo do banco de reservas. Desta vez, será titular no ataque ao lado dos jovens Marrony e Talles.

O zagueiro Leandro Castán e o lateral-esquerdo Henrique estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo e desfalcam a equipe. Werley é o mais cotado para entrar na zaga. Ricardo, que se recupera de torção no tornozelo e faz tratamento, corre por fora. Na esquerda, é certa a presença de Danilo Barcelos.