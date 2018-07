Vasco descarta busca por mais reforços estrangeiros

O Vasco já conta com três jogadores estrangeiros no elenco - o equatoriano Carlos Tenório e os argentinos Chaparro e Abelairas -, o máximo permitido pela CBF em um jogo. Assim, a diretoria vascaína promete se concentrar no mercado interno para conseguiu os reforços.

"Hoje é uma negociação que eu acho que não vai evoluir", disse Daniel Freitas, ao comentar especificamente sobre Romagnoli. "Nós já temos três estrangeiros no elenco e o regulamento de competições só permite que a gente escale três em uma partida."

Nesta quarta-feira, o Vasco deveria realizar um jogo-treino contra a Ponte Preta, mas a atividade foi cancelada por conta das fortes chuvas que caíram na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo, onde acontece a pré-temporada vascaína.

O técnico Cristóvão Borges contava com o jogo-treino para fazer os últimos ajustes antes da estreia no Campeonato Carioca, marcada para domingo, contra o Americano, em Macaé.

"O cancelamento atrapalha porque é uma situação de jogo que seria importante para nós. Claro que fizemos simulações, mas o jogo-treino seria importante. É uma pena, mas a gente tenta compensar", lamentou Cristóvão Borges.