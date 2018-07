Vasco desembarca em Brasília e Martín Silva destaca festa dos torcedores

O Vasco foi recebido com festa por dezenas de torcedores no desembarque no Aeroporto Internacional de Brasília nesta quinta-feira, no dia seguinte de perder por 3 a 1 para a LDU, em Quito, no Equador, no jogo de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana.

Apesar do resultado ruim, os torcedores foram apoiar o elenco que neste domingo, às 11h, enfrentará o Corinthians no estádio Mané Garrincha, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro Martín Silva falou sobre a recepção calorosa.

"Foi muito boa, nos motivou bastante, principalmente após uma derrota. Nossa torcida é muito grande e sabemos que ela sempre estará nos apoiando", disse o capitão da equipe. Por conta da derrota, o Vasco agora precisa vencer a LDU por pelo menos 2 a 0 no próximo dia 9, em São Januário, para avançar às oitavas de final da Sul-Americana.

Antes disso, no entanto, tem o Corinthians. Para essa partida, o Vasco contará com as voltas de Breno, Ramon, Desábato e Pikachu, que foram poupados da viagem para o Equador e do exaustivo duelo em uma altitude de 2,8 mil metros.

"A presença deles irá qualificar a nossa equipe. Eles são titulares por mérito próprio, então é lógico que com eles nosso time fica mais fortalecido. Nosso objetivo no Brasileirão está claro desde o início, queremos brigar lá em cima, então essa partida diante do Corinthians é fundamental para as nossas pretensões", opinou Martín Silva.

O Vasco vem de importante vitória no Campeonato Brasileiro. No último domingo, mesmo com um jogador a menos durante todo o segundo tempo, derrotou o Grêmio por 1 a 0 em São Januário. Com o resultado, o time carioca foi a 19 pontos e ocupa atualmente a décima colocação.