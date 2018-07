Vasco desiste de contratar Paulo Henrique, do Paraná O Vasco tem como prioridade renovar os contratos dos jogadores cujos compromissos expiram até o fim do ano. O clube está perto de fechar novos acordos com o zagueiro Renato Silva e o lateral Fagner. Com o zagueiro, o acerto deve ser concretizado até sexta. No caso de Fagner, ainda não se chegou a um consenso quanto às bases contratuais.