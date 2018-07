Vasco deve anunciar atacante Marcel até sexta-feira

"Tem uns detalhes ainda para resolver, mas até sexta-feira o Marcel vai ser jogador do Vasco. Está tudo muito bem encaminhado. Ele quer jogar no Vasco. Gosta do Rodrigo [Caetano, diretor de futebol] e acredita no projeto do clube", disse Paulo Afonso, empresário do atacante.

A contratação de Marcel foi pedido do técnico Paulo César Gusmão, que buscava um "finalizador" para o setor ofensivo do Vasco. O time carioca também está de olho no atacante Jael, do Bahia.