Vasco deve apresentar Marcinho e Matheus Índio nesta segunda

O Vasco vai anunciar na tarde desta segunda-feira a chegada de alguns reforços para a temporada de 2015. A princípio devem ser confirmados os meias Marcinho, ex-Vitória, conhecido no futebol carioca por ter atuado pelo Flamengo, e do jovem meia Matheus Índio, que retorna ao clube após uma passagem por Penapolense e Santos. É provável que o clube apresente outros nomes, mas o anúncio é tratado com sigilo.

A divulgação será feita pelo presidente Eurico Miranda em entrevista coletiva marcada para 14h30. Antes disso, os jogadores passarão por exames médicos e, se forem aprovados, serão apresentados.

Nome frequente nas convocações das seleções brasileiras de base, Índio é considerado uma grande promessa. Revelado no Vasco, ele deixou o clube na Justiça por causa de dívidas trabalhistas. A situação do jogador está sendo regularizada pela nova diretoria do clube, o que está viabilizando seu retorno.