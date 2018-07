Vasco deve confirmar lateral-direito Nei nesta sexta

RIO - O Vasco deve anunciar nesta sexta-feira o lateral-direito Nei, ex-Internacional. O jogador vai assinar contrato de três anos com o clube carioca e deve fazer exames médicos. Nei, de 27 anos, jogou as últimas três temporadas pelo Inter. Seu contrato com o clube gaúcho terminou em 31 de dezembro. Ele chega para suprir uma carência no setor defensivo. O técnico Gaúcho tem improvisado o volante Abuda na lateral.

Também nesta sexta, o Vasco fará uma entrevista coletiva com a participação do CEO Cristiano Koehler e do diretor executivo de futebol René Simões. Em dificuldades financeiras, e após recusar uma proposta do Corinthians pelo ídolo Dedé, o clube não revelou qual será o teor da entrevista.

Nesta quinta, o vice-presidente de Finanças, Nelson de Almeida, de licença por problemas de saúde desde 19 de novembro, informou que não mais ocupará o cargo. "Minha entrada foi um exercício político, era um cala-boca à oposição. Assumi para cobrir esse lacuna, todo mundo sabe que minha área é outra", disse o advogado, que foi vice-presidente jurídico entre 2009 e 2010.

TIME

O técnico Gaúcho manteve a cautela e ainda não confirmou a reestreia do atacante Carlos Tenorio. O equatoriano ficaria no banco contra o Macaé, na vitória do Vasco por 4 a 2, mas sentiu um desconforto muscular na panturrilha.

"O Tenorio sofreu muito ano passado e estamos com um cuidado grande em relação ao seu aproveitamento. Seu caso será bem estudado. Não adianta nada forçar a participação e ter problemas na frente", disse Gaúcho. No sábado, o Vasco enfrente o Resende, às 21h, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.