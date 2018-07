Vasco deve definir renovação de Dakson na segunda-feira

RIO - Rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco já trabalha no planejamento para 2014. Com orçamento reduzido, o clube deverá investir em atletas menos renomados e na manutenção do próprio elenco. Do grupo atual, pelo menos 15 jogadores têm contrato se encerrando ao fim de 2013.

O mais próximo de renovar é o meia Dakson, de 26 anos. O jogador sofreu um estiramento no início de outubro e desde então não atuou mais. No Brasileiro, participou de 14 partidas, seis delas como titular. Mesmo com números discretos, o jogador terminou o ano com a aprovação da diretoria do clube, que deverá tomar uma decisão sobre ele nesta segunda-feira.

O Vasco também já definiu que a pré-temporada será realizada na cidade de Pinheiral, localizada no sul do estado. A data de início ainda não foi confirmada, mas deve ser em 8 ou 10 de janeiro. O time estreia no Campeonato Carioca dia 18 do próximo mês, contra o Boavista.