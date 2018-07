Vasco deve poupar titulares na Copa Sul-Americana

Depois do tropeço no Campeonato Brasileiro, o Vasco vai tentar deixar a competição nacional de lado para se concentrar na Copa Sul-Americana, pela qual enfrenta o Universitario (PER) no jogo da volta das quartas de final, quarta, em São Januário. Ao que tudo indica, nem a necessidade de uma vitória elástica, por três gols de diferença, vai fazer o técnico Cristóvão Borges mudar o planejamento.

Com os esforços voltados para a busca do quinto título brasileiro, o treinador vascaíno deve mesmo mandar um time reserva reforçado de alguns titulares para enfrentar o adversário peruano, que venceu o jogo de ida por 2 a 0. "Vamos manter a mescla, é assim que vamos fazer. Alguns jogadores voltam de suspensão, de contusão. Vamos esperar a avaliação médica para definir quem vai estar apto para o jogo e definir a escalação", antecipou Borges. Um dos titulares que devem estar em campo é o volante Rômulo. Como cumpriu suspensão na derrota para o Santos, ele está descansado e deve usar a partida para retomar o ritmo de jogo antes do clássico contra o Botafogo, domingo, pelo Brasileiro. Dada a importância do confronto com os rivais alvinegros, jogadores como Juninho Pernambucano e Diego Souza devem ser preservados. O meia Felipe e o coringa Jumar, que se recuperam de lesões, não devem ir para o jogo para estarem inteiros contra os botafoguenses.