Vasco deve ter Jumar e Fellipe Bastos contra o Avaí

Outra mudança na equipe para o jogo se dará na cabeça de área. Rômulo está machucado e Eduardo Costa recebeu o terceiro cartão amarelo no confronto com o Atlético-PR. Com isso, a dupla de volantes vai ser formada por Jumar e Fellipe Bastos. No ataque, Alecsandro retoma a posição.

Mais do que atividade tática com bola, Gomes dedicou bom tempo a um bate-papo especial em separado com os defensores e, depois, com os homens de frente. "Às vezes uma conversa é melhor do que treino com bola. Nossa equipe está bem treinada, foi apenas para fazer alguns ajustes", disse Eder Luís.

ELEIÇÃO - A juíza Fernanda Xavier de Brito concedeu uma liminar suspendendo o processo eleitoral do Vasco. O clube tem de apresentar uma nova lista de sócios aptos a participar do pleito, que terá de ser remarcado - estava agendado para o dia 28 de junho. A ação foi movida pelo conselheiro e benemérito Denis Antônio Carrega Dias.