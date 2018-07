Vasco disputará jogo-treino com América-RJ no sábado Preocupado em não deixar os jogadores sem ritmo durante a paralisação do Campeonato Brasileiro para a disputa da Copa das Confederações, o Vasco já agendou a realização de um jogo-treino para o próximo fim de semana. A atividade será disputada no próximo sábado contra o América-RJ.