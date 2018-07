Vasco divulga relacionados para torneio sem Romarinho

O Vasco divulgou nesta segunda-feira a lista de atletas que vão disputar o torneio amistoso Super Series, que também terá a participação do Flamengo e São Paulo, em Manaus. A equipe vai poder contar com a presença do volante argentino Guiñazu, que precisou se afastar do time por causa da morte de seu pai, no último sábado. O jogador volta a se integrar ao grupo nesta terça.

Por outro lado, o atacante Romarinho, Erick Daltro, Guilherme Costa, Madson e Matheus Índio não entraram na lista por opção da comissão técnica, comandada por Doriva. O restante do elenco viajou para a capital amazonense na noite desta segunda.

O primeiro confronto pela competição será contra o rival Flamengo, nesta quarta, às 22 horas (de Brasília). Na sexta, no mesmo horário, o jogo será contra o São Paulo.