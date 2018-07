Vasco diz lamentar 'profundamente' a saída de Juninho Pernambucano

RIO - Depois de ver Juninho Pernambucano acertar a sua ida para o New York Red Bulls, em contratação confirmada na última segunda-feira pelo clube dos Estados Unidos, o Vasco divulgou nota oficial para lamentar a decisão do meio-campista, que preferiu não aceitar a proposta de renovação de contrato feita pela diretoria da equipe carioca.

"O Club de Regatas Vasco da Gama lamenta profundamente a saída do atleta Juninho Pernambucano. Juninho é ídolo de todo vascaíno e um exemplo de profissional, sempre honrou a camisa do clube e eternizou seu nome na história cruzmaltina, fazendo justiça ao apelido de Reizinho da Colina", destacou o Vasco, por meio de nota publicada em seu site oficial na noite da última segunda-feira.

O Vasco alimentava até a semana passada a esperança de renovar o contrato de Juninho para a temporada de 2013, mas o jogador de 37 anos acabou sendo seduzido pela proposta do New York Red Bulls, que teve a sua estrutura visitada pelo atleta nos últimos dias. O clube carioca, porém, garante que o fator financeiro não foi decisivo para a saída do meio-campista, embora hoje o Vasco viva uma grande crise e venha perdendo outros jogadores, como o goleiro Fernando Prass, que foi para o Palmeiras.

"O clube entende e, acima de tudo, respeita as circunstâncias familiares e profissionais que levaram à transferência para os Estados Unidos. Entretanto é prudente salientar que mesmo ciente de que o aspecto financeiro não seria primordial na escolha de Juninho, o Vasco sempre se manteve preparado e ativo pela permanência do atleta", enfatizou a nota oficial, que depois foi finalizada da seguinte forma: "Juninho Pernambucano é um ícone e o Club de Regatas Vasco da Gama agradece e deseja toda sorte em sua nova empreitada. As portas de São Januário estarão sempre abertas para nosso eterno Reizinho".

Ao fechar com o New York Red Bulls, Juninho encerrou a sua segunda passagem pelo Vasco, pelo qual conquistou dois títulos do Campeonato Brasileiro (1997 e 2000), um do Campeonato Carioca (1998), um da Copa Libertadores da América (1998), um do Torneio Rio-São Paulo (1999) e um da Copa Mercosul (2000).