Vasco diz que Fla usa 'subterfúgio' para jogar Liga e cobra punição

O Vasco segue disposto a puxar o tapete do Flamengo. O clube de São Januário voltou a cobrar a Federação de Futebol do Rio (Ferj) exigindo que a entidade puna o rival rubro-negro e também o Fluminense por estarem disputando a Copa Sul-Minas-Rio. Como a Ferj rejeitou a mais recente reclamação do Vasco, agora Eurico Miranda resolveu apelar aos presidentes dos clubes pequenos do Rio.

Na semana passada, Eurico enviou um ofício à Ferj cobrando que Flamengo e Fluminense fossem punidos, perdendo o direito à cota da TV do Campeonato Carioca, por disputarem o torneio da Primeira Liga sem autorização da Ferj. No documento, o Vasco se valia de uma regulamentação da Ferj para torneios oficiais.

O presidente da federação do Rio, Rubens Lopes, aliado político de Eurico, respondeu que não puniria os rivais. Exemplificou que o Flamengo pediu autorização para disputar uma partida amistosa contra o América-MG em data que não coincidia com o Campeonato Carioca e foi atendido. Cabe à Ferj conceder essas autorizações.

Assim, manteve o acordo firmado entre a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Primeira Liga, que combinaram que a primeira edição da Copa Sul-Minas-Rio ocorreria em caráter amistoso, sem chancela da CBF, mas também sem nada que atrapalhasse a competição. As duas partes discutem como adequar o torneio para entrar no calendário oficial em 2017.

Mas o Vasco agora alega que o jogo entre Flamengo e América-MG não era amistoso, mas uma partida da Primeira Liga. "Ao que todo contexto indica, pode-se concluir que Flamengo e Fluminense podem estar se valendo da autorização para partidas meramente amistosas como subeterfúgio para violar decisões e/ou resoluções tomadas na Assembleia Geral da Ferj e no Conselho Arbitral do Campeonato Carioca", alega Eurico.

O presidente do Vasco encerra o ofício requerendo que a Ferj convoque o Conselho Arbitral do Campeonato Carioca para votar o tema. Com o apoio dos clubes pequenos do Rio, Eurico espera poder punir Flamengo e Fluminense. A Ferj ainda não se posicionou de forma oficial.