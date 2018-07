Vasco diz que vitória contra Madureira é 'fundamental'

O lateral André Rocha, contratado nesta temporada, está confiante na classificação para as semifinais do Campeonato Carioca, mas pede cautela em relação ao Madureira. "A vitória no próximo jogo é fundamental. Nosso grupo é bom e vai buscar o título do campeonato. Não tem nada perdido", garantiu o jogador.

Para o confronto com o Madureira, o Vasco deve contar com o retorno do zagueiro Rodrigo, titular da defesa. O jogador ficou afastado das duas últimas partidas do Campeonato Carioca devido a uma contusão, mas já se recuperou.