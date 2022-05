Vasco e 777 Partners fecham base de entendimento para a criação da SAF

O Vasco anunciou nesta sexta-feira que chegou a um acordo com os executivos de 777 Partners de alinhamento das regras e condições a serem seguidas na administração da SAF do clube. Foram dois dias de reuniões tratando cláusulas a serem instaladas no acordo para que fique tudo extremamente claro aos sócios e torcedores e não prejudique nenhum dos lados.

No acordo, ficaram definidas as regras entre os parceiros na administração da Vasco SAF, com salvaguardas e garantias para a proteção dos interesses estratégicos de ambos. O acordo de investimentos contém a previsão e as condições para os aportes de capital da 777 Partners, além das obrigações de assunção das dívidas.

"Todos dentro do Vasco estão trabalhando incansavelmente para que todo o processo tenha o máximo de transparência e segurança. Nosso objetivo é garantir que o nosso clube volte a ser protagonista no futebol brasileiro e Sul-Americano no prazo mais curto possível", afirmou Jorge Salgado, presidente do Vasco.

Os pontos dos dois principais documentos - acordo de acionistas e acordo de investimentos -, foram definidos e serão encaminhados à Comissão da SAF, nomeada essa semana pelo Presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Eduardo Fonseca. Roberto Duque Estrada será o responsável por presidir a comissão e já se encontrou com os executivos da 777 Partners para elaborar um parecer que recomendará ou não o negócio com a parceira em votação no Conselho Deliberativo e, posteriormente, em Assembleia Geral de sócios do clube.

"Esse contato inicial foi muito importante para recebermos informações e agora vamos elaborar um cronograma de trabalho para dar agilidade à análise de todos os contratos para que, então, o sócio do Vasco possa tomar sua decisão", ressaltou Duque Estrada.

Os cinco executivos da 777 Partners que estão no Brasil acompanharam a vitória sobre o Brusque, por 2 a 0, quinta-feira, em São Januário, com gols de Nenê, e estão confiantes em finalizar o acordo sem problemas com o Vasco.