Vasco e Botafogo duelam pela melhor campanha geral do Carioca

Com seis pontos conquistados, o Vasco tem 100% de aproveitamento aqui nesta fase da competição, enquanto o Botafogo terá a chance de ultrapassar o rival, pois tem quatro pontos. No estágio anterior do torneio estadual, a equipe rubro-negra fez 22 pontos, enquanto o time de São Januário marcou dois pontos a menos. Assim, no somatório geral, os dois times fazem campanhas idênticas.

Um dos segredos para este sucesso é a manutenção dos times. Assim como Jorginho, o técnico Ricardo Gomes não quis fazer mistério e disse que todos já conhecem a formação titular. Por isso, a única mudança será por problema médico, com a lesão na coxa direita de Luis Ricardo e a entrada de Diego na lateral direita.

Ex-treinador do Vasco, Ricardo elogia o bom momento do time, mas ainda aguarda a chegada de reforços para o Campeonato Brasileiro e a sequência da temporada. Entre as contratações feitas até o momento, o único que conseguiu bom aproveitamento e tem sido titular é o zagueiro uruguaio Carli. Salgueiro está entre os 11, mas ainda não convenceu, enquanto Lizio e Gervasio Núnez, também estrangeiros, não se firmaram e ficam apenas no banco de reservas.

Em São Januário, o time tem mais problemas para ser escalado. No gol, Martín Silva está com a seleção uruguaia e cede lugar a Jordi. No ataque, Riascos está recuperado de lesão, mas ainda está aquém na partida física. O substituto seria Eder Luis, mas o jogador também não está recuperado. Assim, a aposta fica novamente no prata da casa Thalles.