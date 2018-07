Vasco e Botafogo prometem um clássico equilibrado

Para o técnico interino da equipe cruzmaltina, Cristóvão Borges, a goleada sobre o Universitário (Peru) por 5 a 2, no meio de semana, serviu para resgatar a confiança dos jogadores. Na última rodada do Brasileirão, o Vasco perdeu, assim como o Botafogo, e ambos desperdiçaram a chance de assumir a liderança. "Conseguimos quebrar a sequência ruim em uma semana decisiva", disse o treinador.

Para o zagueiro Antônio Carlos, do Botafogo, o Vasco é o time a ser batido no Brasileirão. "Aquele que vem jogando um futebol bonito". No primeiro turno, no entanto, os botafoguenses ganharam com uma goleada por 4 a 0. "Fizemos um placar elástico que vai ser difícil de ser repetido. Podemos chegar perto dos líderes se vencermos. Estamos pensando no título", disse o zagueiro.

O técnico Caio Júnior deve escalar o Botafogo com dois atacantes, ao contrário do que fez na derrota para o Figueirense por 1 a 0, quando Loco Abreu ficou sozinho no ataque e a equipe entrou em campo com três volantes. Neste domingo, o argentino Herrera deverá formar a dupla de ataque com Loco Abreu e Renato, que na última rodada foi adiantado para o meio, voltará a atuar como segundo volante.

No Vasco, a expectativa é pelo retorno do meia Felipe e o volante Jumar, recuperados de lesões. Ambos voltaram a participar dos treinos e devem ser confirmados. O volante Rômulo, que cumpriu suspensão na derrota para o Santos, também está liberado. No meio, Juninho Pernambucano forma mais uma vez a dupla de apoio com Diego Souza.