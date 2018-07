Vasco é derrotado pelo América e vê Ponte Preta abrir seis pontos

O Vasco voltou a jogar mal, acabou dominado no segundo tempo e perdeu sua segunda partida consecutiva na Série B. Atuando na Arena das Dunas, em Natal, o time carioca levou 2 a 0 do América-RN, estacionou na terceira colocação e viu a Ponte Preta - à qual enfrenta na próxima rodada, no Rio - abrir seis pontos de vantagem na liderança da competição.

Já a equipe potiguar, que vinha de três partidas sem vitória, segue na zona de rebaixamento. O América tem 33 pontos, no 17.º lugar, a dois pontos do Oeste, que está logo à sua frente, fora da zona de degola. Na sexta-feira que vem, visita o xará mineiro.

Nesta noite, o time do técnico Joel Santana até que teve mais volume de jogo no primeiro tempo. Mas pecou pela falta de criatividade no meio-campo - Douglas e Dakson não se acertavam na criação das jogadas - e concluiu muito pouco ao gol de Andrey. A melhor chance dos vascaínos veio em um cabeceio aos 6, quando Douglas Silva mandou à esquerda do gol.

Do outro lado, um América com desfalques e que corre sério risco de ser rebaixado à Série C tratava de jogar no contragolpe. Daniel Costa, aos 8, e Wanderson, dez minutos mais tarde, tiveram boas chances, mas Martín Silva realizou duas boas defesas.

No segundo tempo, porém, a história do jogo mudou. O técnico Roberto Fernandes sacou o meia Márcio Passos, colocou o atacante Alekito em campo, abriu o América e o time potiguar foi para cima. O Vasco, por sua vez, assistiu a tudo passivamente.

O placar foi aberto aos 16, quando Rodrigo Pimpão arrancou em contra-ataque pela esquerda, avançou quase livre de marcação e, da entrada da área, chutou em curva no ângulo esquerdo de Martín Silva, marcando um golaço.

O gol atordoou o time carioca. Rodrigo e Douglas Silva passaram a bater cabeça no miolo da zaga e os donos da casa aproveitaram para ir para cima. Aos 21, Rodrigo Pimpão invadiu a área e foi derrubado por trás por Rodrigo. Pênalti, não marcado pelo árbitro Marcos André da Penha. Mas, três minutos mais tarde, Isac aproveitou cruzamento da direita de Daniel Costa e, do meio da área, chutou para fazer 2 a 0 e decretar o placar.

FICHA TÉCNICA:

AMÉRICA-RN 2 X 0 VASCO

AMÉRICA-RN - Andrey; Neto, Cleber, Edson Rocha (Lázaro) e Wanderson; Judson, Fábio Braga, Márcio Passos (Alekito) e Daniel Costa (Thiago Cristian); Isac e Rodrigo Pimpão. Técnico: Roberto Fernandes.

VASCO - Martín Silva; Diego Renan, Rodrigo, Douglas Silva e Marlon; Guiñazu, Pedro Ken (Jhon Cley), Dakson (Maxi Rodriguez) e Douglas (Montoya); Thalles e Kleber. Técnico: Joel Santana.

GOLS - Rodrigo Pimpão, aos 16, Isac, aos 24 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcos André Gomes da Penha (ES).

CARTÕES AMARELOS - Marlon, Márcio Passos, Wanderson, Douglas, Cleber, Guiñazu, Neto, Dakson, Judson, Diego Renan e Rodrigo Pimpão.

RENDA - R$ 248.730,00.

PÚBLICO - 11.088 presentes.

LOCAL - Arena das Dunas, em Natal (RN).