Vasco e Fla empatam por 1 a 1 em clássico ruim e esvaziado no Engenhão

RIO - Já sem grandes pretensões no Campeonato Brasileiro, Vasco e Flamengo fizeram um clássico ruim neste sábado e empataram, no Engenhão, por 1 a 1. Os vascaínos saíram na frente, no primeiro tempo, mas o Fla conseguiu evitar a derrota aos 41 da etapa final. O Vasco subiu uma posição e está em sexto. O Flamengo se manteve em 11.º.

O começo do jogo e o próprio público presente ao Engenhão - somente 5.971 pagantes - refletiram o baixo rendimento das duas equipes no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Com muitos erros de passes, Vasco e Flamengo tinham dificuldade de chegar ao gol adversário.

E a primeira bola que foi no gol, entrou. E tinha de ser em bola parada, dado o baixo nível técnico da partida. Aos 33 minutos, em cobrança de falta, longe da área, Nilton bateu forte e contou com a colaboração de Paulo Victor para a bola entrar no canto. O goleiro do Flamengo, que já havia falhado na rodada passada, contra o Palmeiras, pediu somente dois jogadores na barreira e chegou atrasado na bola.

O Flamengo quase empatou também em uma cobrança de falta, aos 39. Renato Abreu chutou, a bola desviou e Prass, no canto oposto, ficou apenas olhando enquanto a bola raspava a trave e saía. Depois da cobrança de escanteio, González cabeceou e o goleiro vascaíno fez ótima defesa, no canto.

E Prass voltou a salvar o Vasco aos 43, após chute forte de Renato Abreu em nova cobrança de falta. O Flamengo esboçou uma pressão, mas o primeiro tempo terminou com a vantagem vascaína.

O começo do segundo tempo foi tão ruim quanto o do primeiro. O Flamengo fracassava nas tentativas de empatar o jogo, e o Vasco desperdiçava todos os contra-ataques. Prass só foi forçado a trabalhar novamente aos 28, e fez outra boa defesa. Nixon entrou na área e cruzou forte para Love, mas o goleiro vascaíno espalmou a bola.

E justamente ele, que vinha sendo o melhor jogador em campo, falhou no gol do Flamengo. Após cobrança de escanteio, aos 41, o goleiro tentou mandar a bola para fora da área, mas pegou mal e ela foi no ombro de González, praticamente bateu nele e entrou.

"O primeiro tempo foi morno, mas o Vasco ainda teve algumas pequenas oportunidades e fizemos o gol. No segundo tempo, tivemos oportunidade de matar o adversário e não conseguimos porque faltou tranquilidade", disse o vascaíno Carlos Alberto.

As duas equipes agora têm novos clássicos pela frente. O Vasco pega o campeão Fluminense na última rodada e o Flamengo joga contra o Botafogo.

VASCO 1 X 1 FLAMENGO

VASCO - Fernando Prass; Jonas, Renato Silva, Douglas e William Matheus; Nilton, Fellipe Bastos, Abuda (Max) e Marlone (Dakson); Eder Luis (Carlos Alberto) e Carlos Tenorio. Técnico - Gaúcho.

FLAMENGO - Paulo Victor; Wellington Silva, Renato Santos, Marcos González E Ramon; Airton (Adryan), Ibson, Renato Abreu e Cleber Santana (Wellington Bruno); Vagner Love e Hernane (Nixon). Técnico - Dorival Júnior.

GOLS - Nilton, aos 33 minutos do primeiro tempo; González, aos 41 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

CARTÃO AMARELO - Nilton, Jonas, Fellipe Bastos, Fernando Prass e Abuda (Vasco); Ramon, Wellington Silva(Flamengo).

RENDA - R$ 137.635,00.

PÚBLICO - 5.971 pagantes.