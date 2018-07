Vasco e Flamengo definem finalista da Taça Guanabara

RIO - Vasco e Flamengo decidem nesta quarta-feira quem vai ficar com a vaga para a final da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Quando entrarem em campo, às 22 horas, no Engenhão, os jogadores do clube rubro-negro, atual campeão estadual, vão defender uma invencibilidade de 21 meses em clássicos cariocas - contra os vascaínos, a vantagem é ainda maior: o time de São Januário não vence desde março de 2009.

Além da quebra de um tabu, a vitória no duelo desta quarta deixaria o Vasco um pouco mais perto de voltar a levantar o troféu do Campeonato Carioca - a última vez foi em 2003. O time, mesmo com atraso de salários e o protesto dos jogadores, que deixaram de se concentrar antes dos jogos, chega à semifinal com 100% de aproveitamento no Estadual. A única derrota no ano foi na estreia pela Copa Libertadores, em São Januário, para o Nacional (Uruguai), por 2 a 1.

Segundo o meia Felipe, um dos líderes do grupo, "jogo contra o Flamengo é diferente". "Pra nós, o importante é a classificação. Não importa se for com 100% de aproveitamento ou não", disse.

O Flamengo tem a favor o retrospecto, mas, por outro lado, esbarra na dificuldade de ter um time ainda à procura de sua "identidade", como definiu o técnico Joel Santana. "O Vasco vem jogando junto há muito tempo", disse. "Mas vamos lutar. Clássico é aquele jogo que todo mundo gosta. Disputado, bonito". O Flamengo jamais perdeu um clássico no Engenhão.