Vasco e Flamengo fazem duelo esvaziado no Engenhão O calendário do Campeonato Brasileiro, com os clássicos estaduais para as últimas rodadas, tem o potencial para criar duelos decisivos eletrizantes. Mas o efeito colateral é produzir um esvaziado duelo entre grandes rivais, como este Vasco e Flamengo deste sábado, às 19h30, no Engenhão, pela 37.ª rodada. Afastados de qualquer pretensão na competição, cruzmaltinos e rubro-negros vão utilizar a partida para avaliações para a temporada de 2013.