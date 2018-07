Vasco e Nacional abrem as oitavas de final da Copa do Brasil em Manaus

MANAUS - As oitavas de final da Copa do Brasil começam a ser disputadas hoje, com o primeiro confronto entre Nacional-AM e Vasco, que será realizado às 21h50 em Manaus. Palmeiras, atual campeão, Corinthians e Santos jogam amanhã (veja os confrontos na tabela ao lado).

O Vasco atuará quase que como mandante em Manaus. O time desembarcou ontem e foi recebido por cerca de mil torcedores. O técnico Dorival Júnior vai poupar Juninho Pernambucano, que nem sequer viajou. O atacante André também deve receber um descanso.

Sul-Americana. Os times brasileiros entram hoje na disputa do torneio. Sport e Náutico fazem o clássico pernambucano no Recife. Vitória e Coritiba e Criciúma e Ponte Preta se enfrentam amanhã. Bahia e Portuguesa jogam na quinta-feira.