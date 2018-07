Vasco e Olaria empatam em prévia de duelo da semifinal na Taça Rio

MACAÉ - Em um jogo de recuperação, depois de sair perdendo por 2 a 0 para o Olaria, o Vasco conseguiu o empate de 2 a 2, neste domingo, em Macaé, pela última rodada da fase de classificação da Taça Rio. Graças ao empate do Flamengo com o Macaé, o time de São Januário manteve a primeira colocação do Grupo A e enfrentará o mesmo Olaria nas semifinais.

Mas o empate do Vasco acabou eliminando o Botafogo no Campeonato Carioca. Afinal, o time botafoguense dependia de derrota do Fluminense ou do Olaria, além de ganhar do América, para conseguir vaga nas semifinais.

O primeiro tempo do jogo em Macaé foi de predomínio vascaíno, com as melhores chances de gol. Mas, como o que vale é efetividade e não quantidade, o Olaria deixou o campo para o intervalo em vantagem. Aos 17 minutos, Waldir entrou pela direita, gingou para cima do zagueiro Anderson Martins e encontrou um pequeno espaço para acertar chute colocado, rasteiro, no canto direito de Fernando Prass: 1 a 0.

A partir daí, as melhores oportunidades foram vascaínas. Diego Souza perdeu grande chance, assim como Eder Luís. E aos 43 minutos, Leandro, jogando em lugar do "pendurado" Alecsandro, acertou a trave do Olaria com a tentativa de uma bicicleta.

O segundo tempo começou com gol do Olaria. Felipe foi o autor, logo aos quatro minutos. Aos 13, o técnico Ricardo Gomes lançou Bernardo no lugar de Leandro e o jovem meia deu mais dinamismo ao time do Vasco. Aos 17, por exemplo, ele converteu pênalti duvidoso e diminuiu o marcador.

O Vasco seguiu batalhando em busca do gol de empate e de uma possível virada que lhe devolvesse a liderança da chave - naquela altura, o Flamengo vencia o Macaé e jogaria com o Olaria na semifinal. O segundo gol vascaíno, no entanto, só surgiu nos acréscimos. Após cobrança de escanteio, Rômulo tocou para as redes, mas a igualdade era insuficiente para salvar o Botafogo, que foi eliminado do Campeonato Carioca, mesmo com a vitória sobre o América.

OLARIA - 2 - Henrique; Ivan, Thiago Eleutério, Rafael e Amarildo; David, Danilo Alves, Victor e Renan Silva (Renato Valpaços); Felipe Silva e Waldir (Boniek). - Luiz Antônio Ferreira.

VASCO - 2 - Fernando Prass; Allan, Dedé, Anderson Martins e Márcio Careca; Rômulo, Fellipe Bastos, Felipe (Elton) e Diego Souza; Leandro (Bernardo) e Eder Luís (Enrico). - Ricardo Gomes.

Gols - Waldir, aos 17 minutos do primeiro tempo; Felipe, aos 4, Bernardo, aos 17, e Rômulo, aos 46 do segundo tempo. Cartão amarelo - Danilo Alves, Fellipe Bastos e Felipe. Árbitro - Felipe Gomes da Silva. Renda e público - Não disponíveis. Local - Estádio Claudio Moacyr, em Macaé.

