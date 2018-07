Vasco e Ponte fazem um dos principais jogos da Série B

O momento do Vasco na competição contrasta com o da Ponte Preta. O time do técnico Joel Santana vem de duas derrotas fora de casa, enquanto que o de Campinas está invicto há 10 partidas. Para completar, a equipe carioca terá os desfalques de Pedro Ken, machucado, e Douglas, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Já o clube do interior paulista vai com todos os titulares, mas terá a ausência do técnico Guto Ferreira - ele se recupera de uma arritmia cardíaca. O auxiliar Alexandre Faganello estará no comando.

Com os desfalques, Joel Santana resolveu fazer mistério sobre o time que mandará a campo. "Posso fazer mais do que duas mudanças. Vou fazer aquilo que acho certo e algumas situações podem acontecer. Mas vocês (jornalistas) só saberão na hora do jogo", disse, logo após o último treino. "Temos alguns problemas na equipe para serem resolvidos em posições importantes. Não queria mexer, mas vou ser obrigado", explicou.

Caso o treinador opte em manter o time que vinha jogando, as únicas alterações seriam as entradas de Dakson e Maxi Rodríguez.