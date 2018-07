Vasco e Portuguesa ficam no empate em Volta Redonda

VOLTA REDONDA - O Vasco manteve sua sina na Série B, na tarde deste sábado, e empatou pela quarta vez consecutiva. Jogando em Volta Redonda contra a Portuguesa, o time do técnico Adilson Batista voltou a apresentar futebol ruim, ficou no 1 a 1 e estacionou no meio da tabela da competição, ficando a cinco pontos da zona de acesso. Já a Lusa segue na zona de rebaixamento, com apenas seis pontos.

Depois de empatar com Sampaio Corrêa, Joinville e Bragantino, o Vasco foi a campo neste sábado pressionado a voltar a vencer. E dominou amplamente a Portuguesa nos primeiros 15 minutos de jogo, explorando principalmente os avanços pelo flanco direito do ataque.

O JOGO

O time carioca abriu o marcador aos 14 minutos. No lance, Guilherme Biteco cobrou escanteio pela direita e Edmilson cabeceou na trave. No rebote, o mesmo Edmilson rolou na pequena área e o zagueiro Rodrigo apenas empurrou para as redes.

Depois disso, o técnico Marcelo Veiga decidiu mexer no time paulista. Coutinho saiu para a entrada de Caion, o que fez a Portuguesa passar a ter vantagem na disputa no meio-de-campo. Aí, veio o empate. Aproveitando erro de marcação de Diego Renan, Gabriel Xavier deixou tudo igual aos 29 minutos, em chute cruzado pela esquerda de ataque.

Na etapa complementar, o Vasco voltou sem conseguir exibir o mesmo futebol do início de jogo. Como tem sido uma constante nas partidas do time nesta temporada, houve excesso de erros de passe, lançamentos sem direção e poucos arremates a gol.

Do lado oposto, a Portuguesa, que faz péssima campanha, chegou a ter mais volume de jogo a partir dos 30 minutos, a ponto de marcar aquele que seria o gol da virada aos 41. O árbitro, porém, anulou o lance atendendo aceno do bandeira, que considerou bola na mão de Allan Dias. O placar final seria mesmo o 1 a 1, justo pelo que foi apresentado em campo, mas ruim para os dois times.

FICHA TÉCNICA:

VASCO 1 X 1 PORTUGUESA

VASCO - Diogo Silva; Diego Renan, Luan, Rodrigo (Douglas Silva) e Marlon; Fabrício, Pedro Ken, Guilherme Biteco (Iago) e Douglas; Montoya (Rafael Silva) e Edmílson. Técnico: Adilson Batista.

PORTUGUESA - Tom; Arnaldo, Gustavo, Wágner e Luciano Castan; Renan; Coutinho (Caion), Rudnei e Gabriel Xavier (Caio); Allan Dias e Serginho. Técnico: Marcelo Veiga.

GOLS - Rodrigo, aos 14, e Gabriel Xavier, aos 29 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - André Luiz de Freitas Castro (GO).

CARTÃO AMARELO - Marlon, Edmilson, Caion, Rudnei, GuilhermeBiteco, Serginho e Diego Renan.

RENDA - R$ 28.680,00.

PÚBLICO - 2.099 pagantes (2.835 presentes).

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).