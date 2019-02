Vasco é recebido com festa em Vitória e Bruno César celebra 'privilégio'

A delegação do Vasco desembarcou nesta terça-feira em Vitória, no Espírito Santo, para a disputa da segunda fase da Copa do Brasil. Recebido com muita festa pela torcida, o elenco cruzmaltino terá pela frente nesta quarta o Serra, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

"Foi uma festa maravilhosa. Sempre pude jogar em grandes equipes, mas é impressionante o amor que o torcedor vascaíno demonstra todos os dias. Eles fazem questão de mostrar para todos que vestem essa camisa com orgulho e amam esse clube. Ter uma torcida dessa ao nosso lado é um privilégio", declarou o meia Bruno César ao site do Vasco.

A festa da torcida foi intensificada pelo título da Taça Guanabara, conquistado no último domingo com a vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense. O troféu foi a recompensa de um grande início de temporada do Vasco, que venceu todas suas partidas no Estadual até o momento e avançou na estreia da Copa do Brasil com um empate diante do Juazeirense.

"É sempre bom ser campeão, ainda mais para mim, que acabei de chegar no clube. Ganhar é sempre importante, todo mundo fica feliz, e o nosso time está de parabéns. Conquistamos a competição de forma invicta, vencendo todas as partidas, algo que mostra a força do grupo. Como falei quando fui contratado, na minha apresentação, esse ano será totalmente diferente do ano passado", afirmou Bruno César.