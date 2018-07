Vasco embala no Campeonato Carioca e goleia Audax por 4 a 0

RIO - Depois de um início titubeante de Campeonato Carioca, com dois empates nos dois primeiros jogos, o Vasco parece agora ter embalado. No fim de semana, goleou o Friburguense por 6 a 0. Já nesta quarta-feira, o time voltou a mostrar efetividade no ataque e aplicou 4 a 0 no Audax, em jogo disputado no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Com oito pontos, segue entre os quatro primeiros colocados.

Satisfeito com o que vira no último domingo, o técnico Adilson Batista repetiu a escalação para o jogo deste meio de semana, armando o setor ofensivo com Montoya pela direita, William Barbio pela esquerda e Edmilson pelo meio. Nos primeiros 20 minutos, porém, o ataque não empolgou.

Com o jogo se desenvolvendo muito no meio de campo, quem mais aparecia era o argentino Guiñazu, que corria por todos os lados tentando desarmes. Outro estrangeiro, o goleiro uruguaio Martín Silva, também mostrou trabalho fazendo grande defesa aos 14 minutos.

A história do jogo começaria a mudar aos 26 minutos e tudo graças a um lance infeliz do zagueiro Leandro Camilo. Após cruzamento de Marlon, o jogador do Audax tentou afastar e cabeceou contra a própria meta: 1 a 0. No minuto seguinte, Edmilson ampliou após belo passe de Marlon, enquanto que Bernardo fez 3 a 0 aos 46, após cruzamento de Edmilson.

Na etapa final, o jogo perdeu em movimentação. Sem ter conseguido marcar um único gol no Campeonato Carioca até o momento, o Audax foi para os 45 minutos finais parecendo mais preocupado em não sofrer uma goleada maior do que em tentar algo na partida. Ao mesmo tempo, o Vasco diminuiu seu ritmo e passou a atacar apenas esporadicamente, em especial aproveitando erros da marcação adversária.

E foi em um desses erros do Audax que o time marcou o quarto gol. Aos 29 minutos, William Barbio recuperou a bola na direita e lançou Fellipe Bastos, que rolou na entrada da área para Bernardo marcar mais um e definir o marcador.

FICHA TÉCNICA

AUDAX 0 x 4 VASCO

AUDAX - Yamada; Adriano, Leandro Camilo, Aderaldo e Jorginho Paulista; Arthur Soares, Wellington Monteiro, Lucas Carioca, Wellington e Willian; Washington. Técnico: Válber.

VASCO - Martín Silva; André Rocha, Luan, Rodrigo e Marlon; Guiñazu, Aranda e Fellipe Bastos; Montoya (Bernardo), William Barbio e Edmílson. Técnico: Adilson Batista.

GOLS - Leandro Camilo (contra), aos 26, Edmilson, aos 27, e Bernardo, aos 46 minutos do primeiro tempo; Bernardo, aos 29 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Washington (Audax); André Rocha, Aranda e Luan (Vasco).

CARTÃO VERMELHO - Arthur Soares (Audax).

ÁRBITRO - Leonardo Garcia Cavaleiro.

RENDA - R$ 45.405,00.

PÚBLICO - 2.358 pagantes (3.424 no total).

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).