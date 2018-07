Vasco empata com Avaí em casa e se distancia do título da Série B

Na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco voltou a decepcionar a torcida ao empatar sem gols com o Avaí, nesta quarta-feira, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. Apesar de manter a vice-liderança por mais uma rodada, o time carioca pode se complicar na briga pelo acesso e também pelo título, que tem o líder Atlético Goianiense como seu maior candidato no momento.

Com o empate, a diferença entre os dois times está em três pontos. Com 58, o Vasco é o segundo colocado, uma posição acima do Avaí, que foi para 55 e também luta para conquistar o acesso à elite do futebol nacional. Os dois times voltam a campo no dia 5 de novembro. Os cariocas vão até Pelotas para enfrentar o Brasil, no estádio Bento Freitas. Os catarinenses recebem o Paraná, na Ressacada, em Florianópolis.

Embora tenha enfrentado várias dificuldades, a equipe vascaína teve ampla superioridade na etapa inicial. Logo no primeiro minuto, Douglas aproveitou cruzamento e chutou forte. A bola ficou na defesa adversária. Aos 14, Rodrigo cobrou falta, mas sem perigo. Na sequência, Nenê recebeu a bola na entrada da área e desperdiçou a chance.

Aos 21, quase o gol. Rafael Marques aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou forte para a boa defesa de Renan. Apesar de também almejar o acesso à Série A, o Avaí não se lançava ao ataque e finalizou somente aos 33 minutos, quando Diego Jardel entrou na área e chutou forte para a defesa de Martín Silva.

No segundo tempo, o jogo começou mais equilibrado. Com a marcação catarinense reforçada, a primeira chance carioca veio aos dez minutos, quando Nenê encontrou Douglas na área, mas o volante demorou a finalizar e perdeu a oportunidade. Com a necessidade da vitória, o técnico Jorginho lançou o time ao ataque e viu Renan se tornar grande personagem.

Aos 25, Nenê teve a chance de dar a vantagem, mas chutou fraco e viu o goleiro defender. Três minutos depois, Jorge Henrique chutou forte e Renan espalmou para escanteio. Na sequência, o goleiro pegou cobrança de falta de Nenê. Por fim, aos 30, Rodrigo cabeceou forte e o goleiro fez mais uma ótima intervenção.

A situação do Avaí ficou pior quando Luan foi expulso. Com um jogador a menos em campo, o time catarinense se fechou ainda mais e conseguiu segurar o Vasco. Quando não conseguia, Renan brilhava. Aos 42, Nenê cobrou falta e o goleiro fez outra ótima defesa. No minuto final, Rodrigo teve a grande chance de dar a vitória ao time, mas finalizou mal e não evitou novo tropeço vascaíno na Série B.

FICHA TÉCNICA:

VASCO 0 x 0 AVAÍ

VASCO - Martín Silva; Madson, Rafael Marques, Rodrigo e Julio Cesar (Alan); Douglas, William, Andrezinho e Nenê; Júnior Dutra (Thalles) e Éderson (Jorge Henrique). Técnico: Jorginho.

AVAÍ - Renan, Luiz Gustavo, Fábio Sanches, Betão e Capa; Luan, Judson (João Filipe), Diego Jardel e Marquinhos; Romulo e William (Lucas Coelho). Técnico: Claudinei Oliveira.

CARTÕES AMARELOS - Douglas e Nenê (Vasco); Luiz Gustavo e Judson (Avaí).

CARTÃO VERMELHO - Luan (Avaí).

ÁRBITRO - Marcos Mateus Pereira (MS).

RENDA - R$ 76.960,00.

PÚBLICO - 3.177 pagantes (3.512 no total).

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).