Vasco empata com chilenos na semi da Sul-Americana

RIO DE JANEIRO - O Vasco recebeu a perigosa Universidad de Chile, nesta quarta-feira, em São Januário, com a missão de construir uma boa vantagem para o jogo da volta da semifinal da Copa Sul-Americana. Para isso, o técnico interino Cristóvão Borges mandou a campo todos os titulares, à exceção de Diego Souza (suspenso) e Eder Luís (machucado). Mas o forte time visitante mais uma vez foi bem e chegou à fantástica marca de 29 jogos sem derrota com o empate por 1 a 1.

Na próxima quarta-feira, em local ainda indefinido, os cruzmaltinos vão precisar pelo menos empatar a partir de dois gols para avançar. Os chilenos passam para a final até com uma igualdade sem gols. "Faltou um pouco de força. O Diego fez falta, pois pode decidir a qualquer momento. Poderíamos ter vencido, mas sofremos mais um gol de bola parada", lamentou o meia Juninho Pernambucano. "Foi um jogo difícil. Eles são um excelente time. Vamos tentar fazer o melhor possível na casa deles para buscar essa classificação", comentou o zagueiro Dedé.

Na última vez que esteve no Rio de Janeiro, a Universidad de Chile passeou no Engenhão com um futebol ofensivo e incansável na goleada por 4 a 0 sobre o Flamengo. Escaldado e ciente do poderio adversário, os vascaínos trataram de se impor. Imprimindo velocidade e arriscando chutes de média distância, evitavam que os chilenos avançassem. Mas aos poucos os visitantes conseguiram controlar um pouco a posse de bola e equilibraram as ações.

Mas em um lance fortuito o time da casa chegou à vantagem. Allan tentou o passe lateral, a bola desviou em um defensor e virou uma assistência perfeita para Bernardo, que dominou e chutou rasteiro, aos 33 minutos.

O segundo tempo caiu muito. O Vasco parecia se dar por satisfeito com a vantagem mínima sem sofrer gols em casa. A Universidad de Chile temia levar um segundo gol e avançava com muita cautela. Depois de diversos minutos sem nenhuma emoção, a bola parada foi o meio dos chilenos chegarem ao empate. Bola alçada na área e Osvaldo González resvalou para as redes.

O Vasco tentou sair para o jogo, mas Felipe já havia deixado o campo cansado e faltou criatividade no meio para chegar com perigo à área adversária. E a preocupação agora fica por conta do desgaste do time para o clássico decisivo contra o Fluminense, no domingo, no Engenhão, que vai selar a sorte das equipes no Campeonato Brasileiro.

Ficha técnica

Vasco 1 x 1 Universidad de Chile-CHI

Vasco - Fernando Prass; Fagner, Dedé, Renato Silva e Jumar; Allan (Leandro), Rômulo, Juninho Pernambucano e Felipe (Fellipe Bastos); Bernardo e Elton (Alecsandro). Técnico: Cristóvão Borges (interino).

Universidad de Chile-CHI - Herrera; Osvaldo González, Marcos González e Rojas; Aránguiz (Marino), Díaz, Mena e Lorenzetti (Matías Rodríguez); Vargas, Canales e Castro (Acevedo). Técnico: Jorge Sampaoli.

Gols - Bernardo, aos 33 minutos do primeiro tempo; Osvaldo González, aos 33 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Jumar e Juninho Pernambucano (Vasco); Mena e Osvaldo González (Universidad de Chile-CHI).

Árbitro - Antonio Arias (Fifa-Paraguai).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).