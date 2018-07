Vasco empata com o Tigres e Fluminense vira líder do Carioca

O Vasco sofreu o primeiro tropeço no Campeonato Carioca ao empatar por 1 a 1 com o Tigres, neste domingo, no Estádio de Los Lários, em partida válida pela terceira rodada. Com o resultado, o time do técnico Doriva chegou a sete pontos e deixou o Fluminense se isolar na liderança da competição, com nove.

Antes mesmo do início do jogo, os times se depararam com um adversário em comum: o gramado. Por causa do estado precário da grama, agravado pelas fortes chuvas que caíram em Duque de Caxias antes da partida, os jogadores tinham grande dificuldade em desenvolver os lances no campo de Los Lários.

A primeira etapa foi bastante equilibrada. As duas equipes procuravam o gol o tempo todo, porém, os erros de passes eram frequentes e poucas jogadas de risco foram criadas. Em uma delas, pelo Tigres, Zé Carlos chutou cruzado e o goleiro Martín Silva salvou, em uma grande defesa. O Vasco respondeu com Bernardo, que aproveitou uma sobra na área e cabeceou na trave.

O equilíbrio persistiu nos momentos iniciais do segundo tempo, mas, dessa vez, com gols. Logo aos 3 minutos, Paulinho Guará recebeu cruzamento de Zé Carlos na área e cabeceou para abrir o placar. Na jogada seguinte, o Vasco contra-atacou com Rafael Silva. O atacante carregou a bola na entrada da área do Tigres, driblou um marcador e bateu forte para encobrir o goleiro Santiago, fazendo um belo gol e empatando o duelo.

Depois disso, a partida tomou um ritmo acelerado e aberto. Ambos os times alcançavam com certa facilidade a área adversária, provocando jogadas de perigo. Nos momentos finais, quem chegou mais perto do gol foi o Tigres. Jean Carioca e Lucas por pouco não marcaram para os donos da casa, que, ao término do jogo, comemoraram o empate como se fosse uma vitória.

FICHA TÉCNICA

TIGRES 1 x 1 VASCO

TIGRES - Santiago; Zé Carlos, Tiago Spice e Junior; Matheus, Edson, Silva, Sassá, Geraldo (Lucas Poli) e Jean Carioca; Paulinho Guará. Técnico: Rubens Filho.

VASCO - Martin Silva; Madson, Rodrigo, Luan e Christiano; Lucas (Julio dos Santos), Serginho, Bernardo (Marquinhos) e Montoya (Yago); Marcinho e Rafael Silva. Técnico: Doriva.

GOLS - Paulinho Guará, aos 3, e Rafael Silva, aos 5 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Luís Antonio da Silva Santos.

CARTÕES AMARELOS - Paulinho Guará, Jean Carioca, Santiago (Tigres) Luan, Serginho (Vasco).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio de Los Larios, em Duque de Caxias (RJ).