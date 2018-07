Vasco empata com Resende e vê liderança da Taça Rio escapar

RIO - O Vasco não conseguiu superar a retranca do Resende e, mesmo com time titular em campo, não passou de um empate por 1 a 1, neste domingo, em São Januário, pela quinta rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Com o resultado, os vascaínos ficaram com oito pontos e perderam a liderança do Grupo B, agora nas mãos do Bangu, que derrotou o Nova Iguaçu por 2 a 1 e chegou aos nove pontos.

O Resende jogou fechado em São Januário, aproveitando bem os contra-ataques. O goleiro Mauro teve grande atuação e garantiu o resultado. No segundo tempo, antes de conseguir o empate, o Vasco ainda desperdiçou um pênalti, mais uma vez com Alecsandro - foi a terceira cobrança errada seguida do atacante. No fim do jogo, entretanto, ele conseguiu se redimir e chegou ao décimo gol no campeonato.

Os jogadores do Vasco entraram em campo com nomes de personagens de Chico Anysio, que torcia para o clube e morreu na última sexta-feira, escritos nas camisas. Juninho Pernambucano, por exemplo, foi o "Professor Raimundo" na homenagem vascaína. Antes do jogo, a diretoria do clube definiu a reintegração do meia Carlos Alberto, que volta a treinar com o elenco na terça-feira.

O JOGO

Aos 8 minutos, bom trabalho de bola no ataque do Resende. Elias recebeu, entrou na área e tocou para Marcel, que bateu bem, mas a bola passou perto e saiu. O primeiro bom chute do Vasco ao gol foi só aos 19: Juninho Pernambucano arriscou de fora da área, mas Mauro defendeu em dois tempos.

Aos 25 minutos, Fernando Prass salvou o Vasco. Wellington cruzou rasteiro, pela direita, e Marcelo Régis bateu de primeira, mas o goleiro vascaíno fez grande defesa. No contra-ataque, William Barbio cruzou para a área e a bola sobrou para Allan, que bateu forte, mas Mauro defendeu.

Aos 28 minutos, Wellington lançou Régis na área. Ele tocou de primeira para Elias, de frente para o gol vazio, que não desperdiçou: 1 a 0 para o Resende. O Vasco só reagiu aos 39, quando William Barbio tocou para Alecsandro, que tirou dos zagueiros e bateu, mas Mauro fez nova defesa.

No segundo tempo, logo no primeiro minuto, Dedé fez as vezes de atacante, entrou na área pela direita e bateu bem, mas o goleiro do Resende novamente salvou. Aos 11, em lance polêmico, Thiago Feltri foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, porém, Alecsandro bateu no canto direito e Mauro defendeu.

Mas Alecsandro se redimiu aos 35 minutos. Allan, pela direita, cruzou com a perna esquerda e o atacante, dentro da pequena área, cabeceou para o gol, empatando o jogo. Depois, o Vasco ainda tentou a virada, sem sucesso.

VASCO 1 X 1 RESENDE

VASCO - Fernando Prass; Fagner (Eder Luís), Dedé, Renato Silva e Thiago Feltri; Romulo, Allan, Juninho Pernambucano (Felipe) e Diego Souza (Abelairas); Wiliam Barbio e Alecsandro. Técnico: Cristóvão Borges.

RESENDE - Mauro; Wellington (Ryan), Facundo Gomez, Marcelo e Filipe Machado; Léo Silva, Matheus Bertotto, Hiroshi e Marcel (Denilson); Marcelo Régis e Elias (Emerson). Técnico: Paulo Campos.

GOLS - Elias, aos 28 minutos do primeiro tempo; Alecsandro, aos 35 do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique.

CARTÃO AMARELO - Renato Silva, Felipe, Wellington, Denilson, Ryan, Mauro e Hiroshi.

RENDA - R$ 74.000,00.

PÚBLICO - 3.884 pagantes.

LOCAL - Estádio São Januário, no Rio.