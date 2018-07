Vasco empata e Atlético-MG vê sonho do título acabar

O Vasco reclamou muito do árbitro Elmo Resende. Primeiro, ao anular gol de Wendel, em chute de longe. Aparentemente, não houve irregularidade no lance. O árbitro teria alegado que Wendel gritou "deixa" na hora de finalizar. Mas esse gesto pode ter sido para o companheiro de time, Felipe, que estava na jogada.

A fúria vascaína aumentou em seguida, quando Douglas se chocou com Escudero dentro da área. Pênalti duvidoso, mas que Elmo não hesitou em marcar. Na cobrança, Ronaldinho Gaúcho fez 1 a 0. Os atleticanos também reclamaram do árbitro na jogada, pois queriam a expulsão de Douglas, que já tinha recebido cartão amarelo anteriormente. O zagueiro do Vasco veio a ser punido com a sua exclusão do jogo

somente no segundo tempo.

Com o placar de 1 a 0, o Atlético torcia por um tropeço do Flu contra o Palmeiras para continuar sonhando com o título. Mas uma entrada desnecessária e desleal de Serginho em Juninho mudou o panorama da partida. O volante foi expulso e o Atlético acusou o golpe.

Já a partir do intervalo, o domínio do Vasco era evidente, embora o Atlético criasse algumas chances nos contra-ataques. Alecsandro marcou o gol de empate após passe de Felipe. O nervosismo ficou mais óbvio nos visitantes e o Vasco esteve próximo de virar em pelo menos três oportunidades.

No último minuto, porém, Réver, de cabeça, obrigou Fernando Prass a uma defesa de pura elasticidade. A torcida do Vasco aplaudiu o goleiro e a do Flu deve tê-lo ovacionado ao ver pela TV seu incrível esforço para evitar que o título tricolor fosse adiado.

FICHA TÉCNICA:

VASCO 1 X 1 ATLÉTICO-MG

VASCO - Fernando Prass; Jonas (Max), Douglas, Renato Silva e Thiago Feltri (Fellipe Bastos); Eduardo Costa, Wendel, Juninho e Felipe; Alecsandro e Tenório (Marlone). Técnico - Gaúcho.

ATLÉTICO-MG - Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Réver e Júnior César; Pierre, Serginho, Escudero (Richarlyson), Bernard e Ronaldinho Gaúcho; e Leonardo (Guilherme). Técnico - Cuca.

GOLS - Ronaldinho Gaúcho, aos 27 minutos do primeiro tempo; Alecsandro, aos 11 do segundo.

ÁRBITRO - Elmo Alves Resende (GO).

CARTÕES AMARELOS - Douglas, Serginho, Fellipe Bastos, Eduardo Costa, Wendel e Marcos Rocha.

CARTÃO VERMELHO - Serginho e Douglas.

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio.