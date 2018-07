Vasco empata e cai para Série B pela 3ª vez; Coritiba se salva

Em nada adiantou a surpreendente campanha de recuperação do Vasco, com apenas uma derrota em 15 jogos. Dono da pior campanha no primeiro turno, com apenas 13 pontos, o time carioca empatou sem gols com o Coritiba, neste domingo, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, e está rebaixado pela terceira vez em sua história no Campeonato Brasileiro.

Além de não ter feito a sua parte, o Vasco ainda viu o rival Fluminense ser derrotado para o Figueirense, adversário direto na luta contra a queda. Com 41 pontos, o time terminou o campeonato na 18.ª posição e disputará a Série B em 2016. Assim como no ano anterior, o Coritiba conseguiu se livrar da queda, com 44 pontos na 15.ª colocação.

O rebaixamento vascaíno aconteceu em uma tarde sem atrativos, em um jogo sem graça, principalmente no primeiro tempo. Foram apenas dois lances perigosos. A primeira foi com o Vasco, em chute de Nenê e falha de Walisson. O goleiro Wilson fez boa defesa. Mais tarde, Henrique Almeida teve a chance de marcar para o Coritiba, mas chutou muito mal para fora e desperdiçou a oportunidade.

No segundo tempo, o técnico Jorginho avançou a equipe com a entrada dos atacantes Leandrão e Rafael Silva. A mudança surtiu efeito, contudo o gramado castigado pela forte chuva na cidade foi outro empecilho na vida dos cariocas. Enquanto os jogadores tinham dificuldades para avançar com a bola, os resultados também desanimavam a equipe, com o gol do Figueirense em cima do Fluminense.

Já sem chances de se manter na Série A por causa do resultado em Florianópolis, o Vasco desistiu da partida e apenas aguardou o apito final que sentenciaria mais um rebaixamento da equipe de São Januário no Brasileirão. Após o jogo, os torcedores do Vasco presentes no Couto Pereira aplaudiram os jogadores, mesmo com o resultado.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 0 x 0 VASCO

CORITIBA - Wilson; Leandro Silva, Walisson Maia, Juninho e Carlinhos; Cáceres (Ícaro), Alan Santos (Rafael Marques), Juan (Thiago Lopes) e Negueba; Kleber e Henrique Almeida. Técnico: Pachequinho.

VASCO - Martin Silva; Madson, Luan, Rodrigo e Julio Cesar; Serginho, Diguinho (Mateus Pet), Bruno Gallo (Leandrão) e Nenê; Jorge Henrique e Riascos (Rafael Silva). Técnico: Jorginho.

CARTÃO AMARELO - Negueba (Coritiba).

CARTÃO VERMELHO - Jorge Henrique (Vasco).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (Fifa/RS).

RENDA - R$ 266.515,00.

PÚBLICO - 10.323 pagantes (13.228 no total).

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).