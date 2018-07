Vasco empata em casa com ABC e se complica na Copa do Brasil

O Vasco jogou mal diante do ABC, na noite desta terça-feira, em São Januário, e conseguiu apenas um empate por 1 a 1, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O resultado foi favorável ao time potiguar, que vai poder decidir a vaga para a próxima fase em casa, na próxima terça, precisando apenas de 0 a 0 para avançar.

Insatisfeita, a torcida vascaína vaiou a equipe durante quase todo o segundo tempo do jogo em São Januário. O principais alvo dos protestos foi o técnico Adilson Batista, que foi chamado de "burro" pelos torcedores presentes no estádio.

Num confronto entre dois times da Série B pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o ABC não se inibiu por jogar em São Januário, foi para cima dos donos da casa e, com apenas dois minutos de jogo, abriu o placar com João Paulo, após uma jogada bem trabalhada pela equipe.

Mesmo em vantagem, o time potiguar seguiu com uma postura bastante ofensiva, marcando na frente e quase ampliou em duas oportunidades claras, em finalizações de Somália e Dênis Marques.

O Vasco, então, tratou de ir para a frente, o que deixou o jogo aberto. Aos 18 minutos, Guiñazu colocou uma bola na trave e quase empatou. Momentos depois, o atacante Kleber recebeu uma sobra na área e bateu no canto para igualar o placar. A partir daí, o ABC recuou e o time da casa conseguiu tomar o controle do jogo.

De volta do intervalo, o Vasco seguiu pressionado o ABC. Mas, apesar de ter o domínio da posse de bola, o time carioca pecava ao errar muitos passes e, por isso, não conseguiu penetrar o bloqueio defensivo do adversário.

Toda a equipe do ABC se comprometeu a defender. O time ainda tentou alguns poucos contra-ataques, mas sem sucesso. Assim, o Vasco decepcionou sua torcida, ficando com um frustrante empate em São Januário, que o deixa em situação ruim na Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA:

VASCO 1 x 1 ABC

VASCO - Martín Silva; Carlos Cesar (Aranda), Rodrigo, Douglas Silva e Marlon; Guiñazu, Fabrício, Montoya (Edmílson) e Douglas; Maxi Rodriguez (Thalles) e Kleber.

Técnico - Adilson Batista.

ABC - Gilvan; Suéliton, Marlon e Samuel; Patrick, Fábio Bahia, Daniel Amora, Xuxa e Somália (Liel); Dênis Marques (Rodrigo Silva) e João Paulo (Lúcio Flávio).

Técnico - Zé Teodoro.

GOLS - João Paulo, aos 2, e Kleber aos 21 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Wagner Reway (MT).

CARTÕES AMARELOS - Montoya, Kléber, Douglas, Douglas Silva e Rodrigo (Vasco); Xuxa e Sueliton (ABC).

CARTÕES VERMELHOS - Fabrício (Vasco) e Lúcio Flávio (ABC).

RENDA - R$ 157.720,00.

PÚBLICO - 6.072 pagantes.

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio.