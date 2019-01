Vasco empata jogo-treino com o Bragantino em primeiro teste do ano

O Vasco realizou nesta quinta-feira seu primeiro teste de 2019. A equipe carioca encarou o Bragantino em um jogo-treino em Atibaia, interior de São Paulo, onde realiza parte da pré-temporada, e não passou de um empate por 1 a 1. O garoto Moresche marcou o único gol dos cruzmaltinos.

O técnico Alberto Valentim aproveitou os três tempos de 30 minutos da atividade para mesclar o elenco em três equipes diferentes. No time titular, escalou alguns reforços e levou a campo: Fernando Miguel, Cáceres, Werley, Kainandro e Henrique; Rodrigo, Raul, Marrony, Dudu e Yan; Ribamar.

Quem saiu na frente, no entanto, foi o Bragantino, em lance de bola parada. Para o segundo tempo, Valentim escalou: Fernando Miguel, Rafael França, Luiz Gustavo, Ricardo e Danilo; Rodrigo, Andrey, Yago Pikachu, Bruno César e Caio; Maxi López. Apesar de alguns nomes de mais peso, o placar não foi alterado.

No tempo final, o treinador escalou: Jordi; Claudio Winck, Henriquez, Leandro Castán e Alan; Bruno Ritter, Willian Maranhão, Marrony, Thiago Galhardo e Moresche; Hugo Borges. Só então, o Vasco arrancou o empate. Moresche aproveitou bola ajeitada por Marrony e finalizou para a rede.

Se este é apenas o primeiro teste para o ano, Pikachu sabe que a cobrança em 2019 será bem maior do que no ano passado, até para que a campanha sofrida de 2018 não se repita. "Sei que a cobrança vai ser maior. O calendário foi muito apertado em 2018, por conta da pré-Libertadores já no fim de janeiro. A gente tem três competições esse ano. Ainda está no começo. Espero que seja uma temporada de conquistas e que eu consiga manter o mesmo nível de atuações", disse.

O jogador ainda apostou na união do elenco para prever uma boa temporada neste ano. "Isso que nós queremos: nos unir cada vez mais. Esse tempo aqui vai ser bom para conhecer os jogadores que estão chegando e para acolhê-los. Não é fácil chegar a um lugar novo, com pouca amizade. A gente brinca com eles. Tem a apresentação no jantar e aos poucos todos vão se adaptando. Tenho certeza que ficaremos fortalecidos para o resto da temporada."