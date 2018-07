Vasco empresta ao Bragantino jogadores contratados em janeiro

Após contratar 14 reforços para a temporada, o Vasco parece agora ter se decidido a se desfazer de alguns deles - ao menos momentaneamente. Nesta sexta-feira, o clube concordou em emprestar o lateral Bruno Ferreira e o atacante Erick Luís para o Bragantino. Os jogadores haviam sido contratados no início de janeiro.

Erick Luís, aliás, disputou a última temporada pelo próprio Bragantino, onde se destacou na Série B. Já o Bruno Ferreira pertencia à Portuguesa. Os dois assinaram contratados longos com o Vasco, mas, devido ao excesso de jogadores no elenco, não foram inscritos no Campeonato Carioca. O empréstimo para a equipe de Bragança Paulista será até o fim do Paulista.

Nesta sexta-feira, os jogadores que atuaram na vitória de quinta sobre o Madureira fizeram um treino mais leve e passaram o maior tempo na academia. Os demais realizaram treinamento tático. Guiñazu, que passou por artroscopia há duas semanas, já treina com bola.