Vasco empresta atacante Jhonatan para o São Bernardo Sem espaço no elenco do Vasco para 2013, o atacante Jhonatan foi emprestado ao São Bernardo, que na próxima temporada reestreia na primeira divisão do Campeonato Paulista. O anúncio da contratação do jogador foi feito nesta quinta-feira pelo time de São Bernardo do Campo.