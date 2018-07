Vasco empresta laterais que estavam encostados

Max, de 23 anos, começou a sua carreira no próprio Vasco, em 2010. Participou da Série B daquele ano, e também do Carioca e do Brasileirão em 2011 e 2012. No primeiro semestre desta temporada, foi emprestado para disputar o Paulistão pelo Mogi Mirim. De volta ao clube, sequer vinha sendo relacionado.

Já Elsinho, que tem a mesma idade, chegou ao Vasco apenas nesta temporada depois de fazer uma boa Série B pelo Figueirense no ano passado. Antes, jogou por CRB, Remo, Nacional de Patos-MG, e Vilhena-ES. No Brasileirão, participou das cinco primeiras partidas da equipe, mas foi barrado com a saída de Paulo Autuori e a contratação de Fagner. Ele ficará no América até o fim do ano.