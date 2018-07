Vasco encara ABC para se aproximar do G-4, na Arena das Dunas

O Vasco vai tentar se aproximar do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado, às 16h20, quando enfrentará o ABC, na Arena das Dunas, em Natal, pela 15.ª rodada. O time carioca faz campanha apenas regular na competição e precisa vencer para não deixar que os mais bem classificados se distanciem na tabela de classificação.

O técnico Adilson Batista teve que mudar a equipe por causa de vários problemas. Na lateral esquerda, Diego Renan, que está suspenso e contundido, vai dar a vez para Marlon. O volante Guiñazu também vai desfalcar o Vasco. Recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada e será substituído por Aranda.

Mas a maior perda de Adilson Batista está no ataque. O jovem atacante Thalles está a serviço da seleção sub-20. Para o lugar dele, o técnico escalou Lucas Crispim. "Os três que vão entrar estão em condições de suprir bem a ausência dos titulares", disse o treinador.

A equipe fez um treino leve nesta sexta pela manhã, em São Januário, e no início da tarde seguiu para Natal. De acordo com Adilson Batista, o ABC é um adversário difícil, "ainda mais por atuar em casa" e também porque está na briga por uma das quatro vagas à elite do futebol nacional.