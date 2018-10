Vasco encara desesperado Sport para se afastar da degola e "mudar de patamar"

Depois de muito tempo, o Vasco pode finalmente abrir distância confortável da zona de rebaixamento neste sábado, quando encara o desesperado Sport na Ilha do Retiro, às 19 horas, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória, o time carioca pode abrir até seis pontos da zona da degola e ganhar fôlego para respirar mais tranquilo na reta final da competição.

Este cenário só é possível por causa do triunfo vascaíno sobre o Cruzeiro na última rodada do Brasileirão, por 2 a 1. A equipe, aliás, chegou a seis partidas seguidas sem derrota na competição - duas vitórias e quatro empates - e subiu para 34 pontos, no 14º lugar, já a sete do Sport, penúltimo colocado.

"Uma vitória, com certeza, significará uma mudança de patamar para a gente, mas precisamos saber que a partida também é decisiva para o Sport. Uma derrota vai obrigá-los a fazer mais de 50% dos pontos que serão disputados, o que é difícil. Esse jogo de amanhã [sábado] vai definir qual será nosso objetivo daqui para frente", considerou o lateral Ramon.

Para alcançar sua meta, porém, o Vasco precisará deixar para trás o péssimo retrospecto como visitante neste Brasileirão. Longe de seus domínios, o time carioca tem apenas a 17ª campanha da competição e ainda não venceu. Em 14 jogos, foram sete empates e sete derrotas.

O Vasco também terá que superar neste sábado o desfalque de Martín Silva. Depois de servir à seleção uruguaia, o goleiro foi poupado e sequer viajou com a delegação para o Recife. O técnico Alberto Valentim explicou que a opção se deu pela ausência do jogador nos treinamentos. Por isso, Fernando Miguel seguirá titular.

A aposta do time carioca, então, é no atacante Maxi López. Contratado no meio do ano, o argentino rapidamente se transformou no principal jogador do elenco e marcou três dos últimos quatro gols da equipe no Brasileirão. No total, já tem cinco na competição.