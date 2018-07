Vasco encara o Atlético-GO em busca da afirmação

prática o posto pode se tornar mais acessível caso Santos e Internacional, que já têm vaga garantida, cheguem entre os três primeiros. Com isso em mente, e como forma de manter a equipe interessada no torneio, os comandados de PC vão a campo neste domingo, contra o

Atlético-GO, às 16 horas, no Serra Dourada.

"Nosso time não está de férias. Ainda estamos procurando metas na competição. Sabemos que é muito difícil, mas podemos chegar à Libertadores. Vamos brigar até o último jogo", disse o volante Fellipe Bastos.

Para isso, vencer os goianos, que estão na zona de rebaixamento e precisam desesperadamente da vitória, será fundamental. Todos no clube sabem que não há como perder pontos para as equipes da parte de baixo da tabela caso realmente não estejam fazendo apenas discurso para

motivar os torcedores.

"Temos que trabalhar de acordo com o adversário. Esse Atlético-GO que nós vamos enfrentar é o mesmo que venceu o Corinthians e conseguiu bons resultados jogando em casa. Encontraremos muita dificuldade", previu Gusmão, que trabalhou no clube no ano passado.

O treinador cruzmaltino comemora também o fato de poder repetir apenas pela terceira vez no campeonato a escalação de uma partida para outra. O time que encara os goianos é o mesmo que derrotou o Corinthians, na quarta-feira. Ninguém mais se machucou ou foi suspenso. Os desfalques são aqueles de algumas rodadas: Nilton, Ramon, Carlos Alberto, Fágner e

Max.

A partida também marcará o 100º jogo do goleiro Fernando Prass com a camisa vascaína. "É uma marca especial. Mas ainda acredito que seja pouco, quero mais. Com 200, 250, 300 jogos, terei uma marca significativa. Com esse contrato de três anos, espero fazer ainda mais

e ajudar o clube a ganhar títulos", comentou o arqueiro, que deve renovar com o Vasco até 2013.