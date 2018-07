Vasco encara o Boa e tenta liderar a Série B pela primeira vez

Depois de muito tentar, o Vasco pode finalmente chegar à liderança, ao menos provisória, da Série B do Campeonato Brasileiro. Para tanto, basta a equipe derrotar o Boa nesta sexta-feira, às 19h30, no estádio de São Januário, no Rio, pela 29.ª rodada, já que a Ponte Preta - líder da competição com dois pontos a mais (53 a 51) - joga apenas no sábado.

Joel Santana deverá fazer uma única alteração em relação ao time que iniciou a partida contra a Portuguesa, na última terça, em São Paulo. Mas o técnico quer aproveitar a suspensão do volante argentino Guiñazu para fazer mistério. Ele não quis antecipar se Aranda irá para o jogo - o que manteria o Vasco com dois volantes de contenção - ou se Dakson será o seu substituto, o que deixaria o time mais ofensivo.

Além de Guiñazu, o time carioca seguirá com os desfalques de Martin Silva e Thalles, convocados para as seleções do Uruguai e Sub-21 do Brasil, respectivamente. Jordi, de boa atuação na última terça, e Lucas Crispim, que foi apenas discreto contra a Portuguesa, devem seguir como substitutos.