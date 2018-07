Vasco encara o Náutico e quer voltar a vencer na Série B

Após duas rodadas empatando fora de casa, o Vasco quer voltar a vencer com o apoio de sua torcida no estádio de São Januário diante do Náutico, neste sábado, às 16h10, em partida válida pela 24.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A última vitória da equipe carioca foi na estreia do técnico Joel Santana contra a Luverdense, também no Rio. O time inicia a rodada na quarta colocação e um resultado positivo é essencial para se manter no alto da tabela de classificação.

Joel Santana ainda procura encontrar a formação ideal para seu time e, por causa dos últimos dois resultados, tem se mostrado descontente com o ataque. Ao final do treino desta sexta-feira, ele indicou que o setor deve ser um dos alvos de mudanças. É possível que ele passe a jogar com três atacantes, em vez de dois.

Uma das dificuldades do treinador é o pouco tempo que teve para preparar o time. O atacante Edmílson, que havia perdido espaço com a chegada de Kleber, tem entrado bem no decorrer dos jogos e pode ganhar uma oportunidade.

Para incluir mais um homem de frente, o técnico deve sacar um dos três volantes que costuma utilizar, tornando o time mais ofensivo. Outro setor que deve sofrer alteração é a defesa. O zagueiro Douglas Silva retornou de suspensão e pode entrar no lugar de Luan.