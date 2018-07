Vasco encara o Nova Iguaçu e busca classificação às semifinais da Taça Rio

O Vasco decide neste domingo contra o Nova Iguaçu, às 16 horas, no estádio de Moça Bonita, no Rio, a sua classificação para a semifinal da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Após a vitória na rodada passada, na última quinta-feira, contra o Boavista, o clube subiu duas posições e agora só depende dele para se classificar. Mas seu adversário nesta última rodada também disputa uma vaga nas semifinais, embora dependa de uma combinação de resultados.

O técnico Milton Mendes, que faz neste domingo a sua quarta partida comandando o Vasco (nas três primeiras conseguiu duas vitórias e um empate), deve ter três desfalques: Rodrigo, Kelvin e Guilherme, com problemas físicos, serão avaliados antes da partida, mas provavelmente não jogarão.

O atacante Luis Fabiano, expulso contra o Flamengo, já cumpriu um jogo de suspensão e só será julgado nesta segunda-feira. Então, pode atuar neste domingo. Acusado pelo árbitro Luis Antônio Silva Santos de tê-lo peitado e xingado, durante o clássico contra o Flamengo, o centroavante pode ser punido com até 19 jogos de suspensão pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio (TJD-RJ).

Jomar também voltará ao time, após um jogo fora. O zagueiro levou o terceiro cartão amarelo na partida contra o Flamengo, mas um deles, recebido no jogo contra o Botafogo, foi atribuído pelo árbitro a Rafael Marques porque os números das camisas deles estavam invertidos. Por garantia, Jomar não jogou contra o Boavista.

O Nova Iguaçu também venceu na rodada passada - ganhou do Resende, fora de casa, por 1 a 0 - e disputa vaga na semifinal da Taça Rio. Com 10 pontos, está em terceiro no Grupo B, atrás de Flamengo (com 11) e Botafogo (com 10, mas à frente no critério de desempate). Se não conseguir se classificar na Taça Rio, outra possibilidade é de avançar direto para as semifinais do Campeonato Carioca, que serão disputadas por Fluminense (campeão da Taça Guanabara), pelo campeão da Taça Rio e pelos dois melhores colocados na soma dos dois turnos, excluídos Fluminense e o campeão da Taça Rio.

Antes do início desta rodada, o Nova Iguaçu tinha a quinta melhor campanha com 16 pontos, atrás dos quatro grandes: Flamengo (26), Fluminense (25), Vasco (18) e Botafogo (17). Precisaria superar Botafogo ou Vasco para ter chance de chegar diretamente às semifinais.