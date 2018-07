Vasco encara Paraná fora para encerrar jejum na Série B

O Vasco entrará em campo diante do Paraná no Durival de Brito, às 21h50 desta sexta-feira, em Curitiba, tentando encerrar uma série de maus resultados pela Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar de não correr o risco de perder a terceira colocação nesta rodada, o time carioca já está a oito pontos do líder Joinville, e a apenas quatro do quinto colocado, Santa Cruz, hoje o primeiro fora da zona de acesso à Série A.

A última vitória da equipe de Joel Santana aconteceu no dia 10 deste mês, no 2 a 0 sobre o Boa Esporte. De lá para cá, o time perdeu duas vezes e empatou uma, na única oportunidade em que atuou em casa. E a missão desta sexta-feira promete ser dura: com 40 pontos na tabela, o Paraná ainda corre risco de rebaixamento e precisa vencer em casa.

Para complicar a situação, o time carioca perdeu um jogador importante para a partida. O atacante Lucas Crispim, que saiu mais cedo do treino de quarta, teve confirmado nesta quinta-feira que sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda e deverá ficar afastado por duas semanas.

A boa notícia para o Vasco são os retornos de Pedro Ken e Douglas. Mais uma vez, Joel Santana não confirmou a equipe que enfrentará o Paraná. A maior dúvida está entre Thalles ou Maxi Rodríguez para compor o ataque ao lado de Kleber.