Vasco encara partida decisiva contra a Cabofriense O Vasco terá um jogo decisivo neste domingo contra a Cabofriense, às 18h30, no estádio de São Januário, pela 10.ª rodada do Campeonato Carioca. A equipe da Região dos Lagos ocupa a terceira colocação, com um ponto à frente do rival cruzmaltino. Se vencerem, os vascaínos, além de subir uma posição, vão ter a chance de encostar em Flamengo e Fluminense, os dois grandes de melhor campanha na competição.