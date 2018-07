Vasco encara Vila Nova para garantir acesso para a Série A em 2015

O Vasco pode definir nesta terça-feira, às 21h50, a sua volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Vai enfrentar o rebaixado Vila Nova, no estádio de São Januário, no Rio, pela 36.ª e antepenúltima rodada da Série B, e, se vencer, tem chances de consolidar o acesso. Para isso, Avaí, Boa, Atlético Goianiense e Ceará teriam de tropeçar na rodada - pelo menos três destes quatro times não poderiam ganhar respectivamente de Portuguesa, Joinville, Bragantino e ABC.

A diretoria espera contar com o apoio maciço da torcida. Mas o técnico Joel Santana sabe que um novo tropeço do Vasco não terá justificativa que acalme o torcedor, irritado com os últimos resultados - especialmente a derrota para o Ceará, em Fortaleza, no final de semana.

O clima é de tensão no Vasco e isso ficou claro nesta segunda com o reforço da segurança no campo do CFZ, no Recreio dos Bandeirantes (zona oeste do Rio), local do único do treino da equipe para o confronto contra o Vila Nova. Havia a expectativa de que torcedores fizessem manifestação durante a atividade dos atletas, mas isso não ocorreu.

O Vasco vem de derrota para o Ceará, no último sábado, e tem jogado mal. Sua sorte é que a fragilidade dos times na Série B praticamente não mais o ameaça de não ficar entre os quatro primeiros ao fim da competição. Joel Santana abriu mão do esquema de três zagueiros e sinalizou que vai montar um esquema ofensivo, depois de receber muitas críticas de torcedores por excesso de cautela.